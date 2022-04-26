Санду пояснила провокації в Придністров'ї внутрішнім з'ясуванням взаємин

Президентка Молдови Майя Санду засудила спроби поставити під загрозу мир на території країни, зокрема і в невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agora .

Лідерка Молдови зробила заяву за підсумками засідання Вищої ради безпеки. Санду назвала погіршення ситуації в Придністров'ї наслідком "напруги між різними силами" всередині регіону. Саме вони зацікавлені в дестабілізації.

"Цей факт робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби втягнути Молдову в дії, що ставлять під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішення придністровського конфлікту", – заявила президентка.

Напередодні у Придністров'ї обстріляли "Міністерство" державної безпеки та інші об'єкти. Українська розвідка назвала ці події провокаціями РФ.