ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Санду пояснила провокації в Придністров'ї внутрішнім з'ясуванням взаємин

Новость на русском →
Кишинів, Вівторок 26 квітня 2022 16:13
Санду пояснила провокації в Придністров'ї внутрішнім з'ясуванням взаємин Фото: Майя Санду (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президентка Молдови Майя Санду засудила спроби поставити під загрозу мир на території країни, зокрема і в невизнаному Придністров'ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agora.

Лідерка Молдови зробила заяву за підсумками засідання Вищої ради безпеки. Санду назвала погіршення ситуації в Придністров'ї наслідком "напруги між різними силами" всередині регіону. Саме вони зацікавлені в дестабілізації.

"Цей факт робить регіон вразливим і створює ризики для Молдови. Засуджуємо будь-які провокації та спроби втягнути Молдову в дії, що ставлять під загрозу мир у країні. Кишинів, як і раніше, наполягає на мирному вирішення придністровського конфлікту", – заявила президентка.

Напередодні у Придністров'ї обстріляли "Міністерство" державної безпеки та інші об'єкти. Українська розвідка назвала ці події провокаціями РФ.

До слова, Росія припустила втручання в ситуацію у невизнаному Придністров'ї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова Приднестровье Мая Санду
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні