Саакашвілі відмовився від посади прем'єра Грузії

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі відмовився від претензій на місце прем'єр-міністра країни. Його не цікавить ця посада.

Про це Саакашвілі зробив заяву після завершення голосування на парламентських виборах в Грузії, повідомляє "Sputnik Грузія".

"Мені не цікаві такі посади, я відмовився від посади прем'єр-міністра України тричі, тим більше мене не цікавить посада прем'єр-міністра Грузії. Але мене хвилює те, що я не можу повернутися додому", - сказав він.

Нагадаємо, в Грузії завершилося голосування на парламентських виборах. За результатами екзит-полів на парламентських виборах впевнено перемагає правляча партія "Грузинська мрія". Друге місце займає опозиційна партія "Єдиний національний рух - Сила в єдності".

Раніше опозиційна партія "Єдиний національний рух" запропонувала кандидатуру колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду прем'єр-міністра у разі перемоги на виборах.

Як писало РБК-Україна, Саакашвілі погодився очолити грузинський уряд "на стабілізаційний період", якщо опозиція переможе на виборах.