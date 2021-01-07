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Керівництво Конгресу США на тлі протестів переміщають на військову базу

Автор: Мілан Лєліч

Керівництво американського Конгресу евакуюють з комплексу будівель Капітолія у столиці США, де проходить масштабна акція протесту. Їх переміщають на військову базу Форт Леслі Макнейр у Вашингтоні.

Про це телеканалу CNN розповів представник федеральних органів.

За його словами, евакуація керівництва Конгресу досі триває.

Евакуації керівництва американського Конгресу передував прорив прихильників чинного президента Трампа у будівлю Капітолію. Сьогодні у Капітолії засідали обидві палати Конгресу, щоб затвердили результати виборів президента США. Однак через заворушення засідання перервали.

Нагадаємо, протестувальники прорвалися у Капітолій, тому конгресменів та сенаторів довелося вивести з будівлі. Всередині Капітолію також сталася стрілянина, в результаті якої постраждала одна людина.

Як писало РБК-Україна, Трамп через заворушення доручив ввести Нацгвардію у Вашингтон, а також записав відеозвернення до своїх прихильників, у якому закликав протестувальників йти додому.

Крім того, американський телеканал CNN розповів про наміри протестувальників блокувати роботу Конгресу США всю ніч, щоб зірвати затвердження результатів виборів президента.

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