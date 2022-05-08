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Росію вигнали з Міжнародного газового союзу

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Неділя 08 травня 2022 15:58
Росію вигнали з Міжнародного газового союзу Фото: "Газпром" опинився в міжнародній ізоляції (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Антон Федорців

Міжнародний газовий союз (МГС) призупинив будь-яку участь російських компаній у своїй діяльності. "Газпром" і "Новатек" виключили з Міжнародного газового конгресу-2022.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Интерфакс".

МГС припинив контакти з представниками Росії. На рішення відреагував Корейський газовий союз, який організовує Міжнародний газовий конгрес у 2022 році.

"У зв'язку з цим Корейський газовий союз не може реалізувати подальшу участь суб'єктів РФ у МГК-2022: ні для виступів, ні для участі делегацій, ні для участі у виставці чи спонсорстві", – йдеться в повідомленні.

Російські "Газпром" і "Новатек" уже готували стенди для конгресу, а їхні глави раніше були серед спікерів подібних форумів МГС. Союз об'єднує 160 асоціацій і корпорацій газової сфери, що займають 95% світового ринку блакитного палива.

До слова, Євросоюз підготує план взаємопідтримки на випадок припинення постачання газу з РФ.

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