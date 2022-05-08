ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россию выгнали из Международного газового союза

Новина українською →
Воскресенье 08 мая 2022 15:58
Россию выгнали из Международного газового союза Фото: "Газпром" оказался в международной изоляции (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Антон Федорцив

Международный газовый союз (МГС) приостановил любое участие российских компаний в своей деятельности. "Газпром" и "Новатэк" были исключены из Международного газового конгресса-2022.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

МОС прекратил контакты с представителями России. На решение отреагировал Корейский газовый союз, организующий Международный газовый конгресс в 2022 году.

"В этой связи Корейский газовый союз не может реализовать дальнейшее участие субъектов РФ в МГК-2022: ни для выступлений, ни для участия делегаций, ни для участия в выставке или спонсорстве", – говорится в сообщении.

Российские "Газпром" и "Новатэк" уже готовили стенды для конгресса, а их главы раньше были среди спикеров подобных форумов МОС. Союз объединяет 160 ассоциаций и корпораций газовой сферы, занимающих 95% мирового рынка голубого топлива.

К слову, Евросоюз подготовит план взаимоподдержки на случай прекращения поставок газа из РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Российская Федерация Газпром Газ
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом