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Росія вийшла з консультаційної групи щодо катастрофи MH17

Автор: Роман Тверденко

Росія вийшла з консультаційної групи з розслідування аварії малайзійського літака Boeing рейсу MH17 в Україні, в яку входять Нідерланди та Малайзія. Причиною названо поведінка Нідерландів щодо росіян в цій справі.

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Росії.

У заяві згадується липневе рішення Нідерландів подати позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17. У російському МЗС це поведінка назвали "недружнім".

"Подібні недружні дії Нідерландів позбавляють сенсу продовження тристоронніх консультацій і нашої участі у них. Відповідальність за зрив тристоронніх консультацій, таким чином, повністю лежить на офіційній Гаазі", - сказано в заяві.

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Також російський уряд упевнений, що влада Нідерландів у рамках розслідування катастрофи MH17 захищає свої політичні інтереси.

"Вважаємо, що ігноруючи будь-які доводи і нашу готовність до діалогу, Нідерланди переслідують виключно кон'юнктурні політичні інтереси, безсоромно прикриваючись необхідністю захисту прав близьких жертв авіакатастрофи", - підкреслили в МЗС Росії.

В кінці вересня пройшов черговий раунд судових слухань щодо катастрофи Boeing на Донбасі. Наступне засідання щодо неї пройде на початку листопада.

Нагадаємо, Boeing-777 рейсу MH17 летів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, але був збитий в небі над окупованим Донбасом. Жертвами катастрофи стали 298 осіб.

В липні, крім подачі позову в ЄСПЛ, Нідерланди також почали нове розслідування у справі.

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