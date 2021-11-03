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Росія забезпечить свій флот новими гіперзвуковими ракетами, - Путін

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Москва, Середа 03 листопада 2021 20:06
Росія забезпечить свій флот новими гіперзвуковими ракетами, - Путін Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія з наступного року забезпечить свій військовий флот гіперзвуковими ракетами "Циркон". Президент РФ Володимир Путін заявив, що випробування цієї зброї завершуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За даними агентства, Путін зробив цю заяву в ході наради з оборони. За його словами, випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" морського базування завершуються.

"В ході тестування вона точно, в повній відповідності із завданням вразила як наземні, так і морські цілі з підводного положення і з надводних кораблів", - цитує видання Путіна.

Він додав, що ці ракети почнуть надходити на озброєння військово-морського флоту РФ з наступного року.

Нагадаємо, у жовтні 2021 року Росія провела ряд випробувань гіперзвукової ракети "Циркон" в Баренцевому морі.

Гіперзвукова крилата ракета "Циркон"розроблена в "НВО машинобудування". Її точні характеристики не розкриваються. Однак відомо, що вона здатна розвивати швидкість до 8 махів (понад 9,5 тисячі кілометрів на годину).

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Володимир Путін Російська Федерація
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