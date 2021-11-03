Росія забезпечить свій флот новими гіперзвуковими ракетами, - Путін

Росія з наступного року забезпечить свій військовий флот гіперзвуковими ракетами "Циркон". Президент РФ Володимир Путін заявив, що випробування цієї зброї завершуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

За даними агентства, Путін зробив цю заяву в ході наради з оборони. За його словами, випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" морського базування завершуються.

"В ході тестування вона точно, в повній відповідності із завданням вразила як наземні, так і морські цілі з підводного положення і з надводних кораблів", - цитує видання Путіна.

Він додав, що ці ракети почнуть надходити на озброєння військово-морського флоту РФ з наступного року.