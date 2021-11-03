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Россия снабдит свой флот новыми гиперзвуковыми ракетами, - Путин

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Москва, Среда 03 ноября 2021 20:06
Россия снабдит свой флот новыми гиперзвуковыми ракетами, - Путин Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия со следующего года снабдит свой военный флот гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания этого оружия завершаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Путин сделал это заявление в ходе совещания по обороне. По его словам, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования завершаются.

"В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", - цитирует издание Путина.

Он добавил, что эти ракеты начнут поступать на вооружение военно-морского флота РФ со следующего года.

Напомним, в октябре 2021 года Россия провела ряд испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Баренцевом море.

Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разработана в "НПО машиностроения". Ее точные характеристики не раскрываются. Однако известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов (более 9,5 тысячи километров в час).

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Владимир Путин Российская Федерация
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