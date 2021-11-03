Россия снабдит свой флот новыми гиперзвуковыми ракетами, - Путин

Россия со следующего года снабдит свой военный флот гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания этого оружия завершаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

По данным агентства, Путин сделал это заявление в ходе совещания по обороне. По его словам, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования завершаются.

"В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", - цитирует издание Путина.

Он добавил, что эти ракеты начнут поступать на вооружение военно-морского флота РФ со следующего года.