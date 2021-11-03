Россия снабдит свой флот новыми гиперзвуковыми ракетами, - Путин
Россия со следующего года снабдит свой военный флот гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания этого оружия завершаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
По данным агентства, Путин сделал это заявление в ходе совещания по обороне. По его словам, испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования завершаются.
"В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", - цитирует издание Путина.
Он добавил, что эти ракеты начнут поступать на вооружение военно-морского флота РФ со следующего года.
Напомним, в октябре 2021 года Россия провела ряд испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Баренцевом море.
Гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" разработана в "НПО машиностроения". Ее точные характеристики не раскрываются. Однако известно, что она способна развивать скорость до 8 Махов (более 9,5 тысячи километров в час).