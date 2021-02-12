Росія розширила санкції проти українських компаній

В цей час в списку санкцій значаться 84 компанії. Раніше санкції були введені проти 68 компаній. Таким чином, санкційний список поповнився 16 українськими компаніями.

Зокрема, введені обмежувальні заходи у відношенні ТОВ "Донмар", ТОВ "Краншип", ТОВ "Максима Метал Сервіс", ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", ТОВ "Солар Стальконструкція", ТОВ "Трансшип".

Рішення російського уряду набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, що вперше Російська Федерація ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи стосовно ряду країн, що підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму і агресією на Донбасі.