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Росія розширила санкції проти українських компаній

Новость на русском → Москва, П'ятниця 12 лютого 2021 21:44
Росія розширила санкції проти українських компаній Фото: прем'єр Росії Михайло Мішустін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Уряд Росії розширив список економічні санкції проти українських компаній. Відповідний указ у п'ятницю, 12 лютого, підписав прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін.

Про це свідчить постанова, опублікована на сайті уряду РФ.

В цей час в списку санкцій значаться 84 компанії. Раніше санкції були введені проти 68 компаній. Таким чином, санкційний список поповнився 16 українськими компаніями.

Зокрема, введені обмежувальні заходи у відношенні ТОВ "Донмар", ТОВ "Краншип", ТОВ "Максима Метал Сервіс", ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", ТОВ "Солар Стальконструкція", ТОВ "Трансшип".

Рішення російського уряду набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, що вперше Російська Федерація ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи стосовно ряду країн, що підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму і агресією на Донбасі.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Росія розширила санкції проти України.

Через кілька днів колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова обговорювати скасування санкцій проти України, але аналогічні дії повинен зробити Київ.

Додамо, що у вересні минулого року Росія розширила персональні санкції проти України. У санкційний список потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко.

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