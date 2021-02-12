Росія розширила санкції проти українських компаній
Уряд Росії розширив список економічні санкції проти українських компаній. Відповідний указ у п'ятницю, 12 лютого, підписав прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін.
В цей час в списку санкцій значаться 84 компанії. Раніше санкції були введені проти 68 компаній. Таким чином, санкційний список поповнився 16 українськими компаніями.
Зокрема, введені обмежувальні заходи у відношенні ТОВ "Донмар", ТОВ "Краншип", ТОВ "Максима Метал Сервіс", ПАТ "Полтавський автоагрегатний завод", ТОВ "Солар Стальконструкція", ТОВ "Трансшип".
Рішення російського уряду набирає чинності з дня його опублікування.
Зазначимо, що вперше Російська Федерація ввела санкції проти України у 2015 році. Росія також ввела аналогічні заходи стосовно ряду країн, що підтримали антиросійські санкції у зв'язку з анексією Криму і агресією на Донбасі.
Нагадаємо, в грудні 2019 року Росія розширила санкції проти України.
Через кілька днів колишній прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія готова обговорювати скасування санкцій проти України, але аналогічні дії повинен зробити Київ.
Додамо, що у вересні минулого року Росія розширила персональні санкції проти України. У санкційний список потрапив п'ятий президент України Петро Порошенко.