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Россия расширила санкции против украинских компаний

Новина українською → Москва, Пятница 12 февраля 2021 21:44
Россия расширила санкции против украинских компаний Фото: премьер России Михаил Мишустин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Правительство России расширило список экономические санкции против украинских компаний. Соответствующий указ в пятницу, 12 февраля, подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.

Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на сайте правительства РФ.

В настоящее время в санкционном списке числятся 84 компании. Ранее санкции были введены против 68 компаний. Таким образом, санкционный список пополнился 16 украинскими компаниями.

В частности, ограничительные меры введены в отношении ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип".

Решение российского правительства вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Россия также ввела аналогичные меры в отношении ряда стран, поддержавших антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Напомним, в декабре 2019 года Россия расширила санкции против Украины.

Спустя несколько дней бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины, но аналогичные действия должен предпринять Киев.

Добавим, что в сентябре прошлого года Россия расширила персональные санкции против Украины. В санкционный список попал пятый президент Украины Петр Порошенко.

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