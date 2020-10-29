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Режим НС в Ізраїлі планують продовжити до 3 січня

Новость на русском → Ізраїль, Четвер 29 жовтня 2020 14:02
Режим НС в Ізраїлі планують продовжити до 3 січня Фото: ізраїльський медик (t.me NEWSruIsrael)
Автор: Юлія Струк

Режим надзвичайної ситуації в Ізраїлі планують продовжити до 3 січня. Таке рішення ухвалив уряд країни.

Про це свідчить повідомлення у Facebook глави уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"У ході телефонного голосування уряд прийняв рішення продовжити дію правил про режим НС на 60 днів (з 5 листопада 2020 року до 3 січня 2021 роки) у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції", - зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що рішення набере чинності після затвердження комісією Кнесету по законодавству.

Нагадаємо, 18 жовтня після місяця локдауну, Ізраїль почав послаблювати карантинні обмеження. Нетаньяху заявив, що в цей раз вихід з карантину буде поступовим.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня в Ізраїлі ввели повний карантин для боротьби з другою хвилею коронавірусу. Спочатку його вводили на 2 тижні, але продовжили до 18 жовтня.

Так, у ніч на 16 жовтня в Ізраїлі відновив міжнародне сполучення аеропорт Бен-Гуріон. Ізраїльські авіакомпанії почали поступово відновлювати закордонні рейси.

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