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Республіканська партія невпинно втрачає виборців після штурму Капітолію, - The Hill

Новость на русском → США, Четвер 28 січня 2021 05:48
Республіканська партія невпинно втрачає виборців після штурму Капітолію, - The Hill Фото: штурм Капітолію (GettyImages)
Автор: Даша Харченко

Кількість виборців, зареєстрованих в Республіканській партії США, почала стрімко зменшуватися. З початку року їх стало менше на десятки тисяч.

Про це повідомляє в The Hill із посиланням на офіційні дані, що надходять з окремих штатів США.

Хвиля "дезертирства" усередині Республіканської може спричинити проблеми для політичної сили.

"Понад 30 тисяч виборців, які були зареєстровані як члени Республіканської партії, змінили свою партійну реєстрацію – через кілька тижнів після того, як натовп прихильників Трампа атакував Капітолій",- зазначається в повідомленні.

Як нагадує видання, це призвело до оголошення імпічменту попередньому президенту Дональду Трампу зі звинуваченнями в підбурюванні до заколоту.

Нагадаємо, у США федеральні прокурори пред'явили звинувачення вже більше 150 людей у справі про штурм Капітолія 6 січня. Всього упізнали вже 400 учасників штурму.

6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинули п'ять осіб.

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