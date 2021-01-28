Республиканская партия неуклонно теряет избирателей после штурма Капитолия, - The Hill

Число избирателей, зарегистрированных в Республиканской партии США, начало стремительно уменьшаться. С начала года их стало меньше на десятки тысяч.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на официальные данные, поступающие из отдельных штатов США.

Волна "дезертирства" внутри Республиканской может вызвать проблемы для политической силы.

"Более 30 тысяч избирателей, которые были зарегистрированы как члены Республиканской партии, изменили свою партийную регистрацию – через несколько недель после того, как толпа сторонников Трампа атаковал Капитолий",- отмечается в сообщении.

Как напоминает издание, это привело к объявлению импичмента предыдущему президенту Дональду Трампу с обвинениями в подстрекательстве к мятежу.

Напомним, в США федеральные прокуроры предъявили обвинения уже более 150 человек в деле о штурме Капитолия 6 января. Всего опознали уже 400 участников штурма.

6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.