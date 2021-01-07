Рекорди не закінчуються. Біткойн пробив позначку в 40 тисяч доларів

Криптовалюта біткойн (bitcoin) у четвер, 7 січня, пробила позначку вартості до 40 тисяч доларів. Це черговий історичний максимум.

Про це свідчать дані торгів на криптовалютной біржі Coindesk.

У 20:14 четверга вартість криптовалюти оцінювалася в 40,013 доларів. Після цього число пішло на спад і до 20:40 вартість впала до 38,8 тисяч доларів.

Зазначимо, з початку 2021 року дана криптовалюта продовжує оновлювати історичні максимуми. Зокрема, з 1 січня біткойн зріс в ціні більш ніж на 8 000 доларів або майже на 30 відсотків. За календарний рік він подорожчав в п'ять разів, а його привабливість зросла після того, як великий платіжний сервіс PayPal дозволив своїм клієнтам із США торгувати криптовалютами.

Нагадаємо, 4 січня біткойн різко обвалився нижче 28 000 доларів, але незабаром знову перейшов до зростання.

Аналітики прогнозували, що позитивний тренд біткойна триватиме лише до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Очікувалося, що після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція за екстремальної продажу цифрового активу.