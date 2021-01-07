ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рекорди не закінчуються. Біткойн пробив позначку в 40 тисяч доларів

Новость на русском → Четвер 07 січня 2021 20:44
Рекорди не закінчуються. Біткойн пробив позначку в 40 тисяч доларів
Автор: Роман Тверденко

Криптовалюта біткойн (bitcoin) у четвер, 7 січня, пробила позначку вартості до 40 тисяч доларів. Це черговий історичний максимум.

Про це свідчать дані торгів на криптовалютной біржі Coindesk.

У 20:14 четверга вартість криптовалюти оцінювалася в 40,013 доларів. Після цього число пішло на спад і до 20:40 вартість впала до 38,8 тисяч доларів.

Зазначимо, з початку 2021 року дана криптовалюта продовжує оновлювати історичні максимуми. Зокрема, з 1 січня біткойн зріс в ціні більш ніж на 8 000 доларів або майже на 30 відсотків. За календарний рік він подорожчав в п'ять разів, а його привабливість зросла після того, як великий платіжний сервіс PayPal дозволив своїм клієнтам із США торгувати криптовалютами.

Нагадаємо, 4 січня біткойн різко обвалився нижче 28 000 доларів, але незабаром знову перейшов до зростання.

Аналітики прогнозували, що позитивний тренд біткойна триватиме лише до моменту взяття позначки 30 тисяч доларів. Очікувалося, що після цього на ринку криптовалют може пройти масштабна корекція за екстремальної продажу цифрового активу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі біткоін
NEWS
Локдаун в Україні не скасовується. Які обмеження вводяться з 8 січня
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Локдаун в Україні не скасовується. Які обмеження вводяться з 8 січня
DAILY
Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Світло в кінці тунелю. Як світ і Україна будуть прищеплюватися від коронавірусу