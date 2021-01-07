Рекорды не заканчиваются. Биткойн пробил отметку в 40 тысяч долларов

Криптовалюта биткойн (bitcoin) в четверг, 7 января, пробила отметку стоимости в 40 тысяч долларов. Это очередной исторический максимум.

Об этом свидетельствуют данные торгов на криптовалютной бирже Coindesk.

В 20:14 четверга стоимость криптовалюты оценивалась в 40,013 долларов. После этого число пошло на спад и к 20:40 стоимость упала к 38,8 тысячам долларов.

Отметим, с начала 2021 года данная криптовалюта продолжает обновлять исторические максимумы. В частности, с 1 января биткойн вырос в цене более чем на 8 000 долларов или почти на 30 процентов. За календарный год он подорожал в пять раз, а его привлекательность выросла после того, как крупный платежный сервис PayPal позволил своим клиентам из США торговать криптовалютами.

Напомним, 4 января биткойн резко обрушился ниже 28 000 долларов, но вскоре снова перешел к росту.

Аналитики прогнозировали, что положительный тренд биткойна продолжится лишь до момента взятия отметки 30 тысяч долларов. Ожидалось, что после этого на рынке криптовалют может пройти масштабная коррекция из-за экстремальной продажи цифрового актива.