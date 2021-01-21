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Не Путину: в Белом доме анонсировали первый звонок Байдена

Новина українською → Вашингтон, Четверг 21 января 2021 02:40
Не Путину: в Белом доме анонсировали первый звонок Байдена Фото: Джен Псаки (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден сделает первый телефонный звонок иностранному лидеру в пятницу, 22 января. Это будет премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Об этом заявила в среду на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Его первый телефонный звонок иностранному лидеру будет в пятницу, он позвонит премьер-министру Трюдо", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналиста о том, когда может состояться разговор Байдена и Путина, Псаки сказала, что у нее нет информации на этот счет, подчеркнув, что первые телефонные переговоры Байдена будут "с партнерами и союзниками".

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США одним из последних. Лидер РФ заявил, что готов к взаимодействию и контактам с новым главой Белого дома.

"Россия и США несут особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", - говорилось в сообщении пресс-службы президента РФ.

В октябре Байден назвал Российскую Федерацией главной угрозой для страны. Также он высказался об отношениях с Китаем.

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