Протесты в Минске: силовики задержали почти 40 участников

В ходе протестов в столице Беларуси Минске силовики задержали почти 40 участников. Также задержания произошли в Новополоцке и Заславле.

Об этом свидетельствует информация правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что задержания прошли в основном в Минске. Изначально задержали 40 граждан, но двух человек уже отпустили.

В Новополоцке и Заславле задержали по одному протестующему.

Напомним, в ходе протестов в Минске силовики применили спецсредства против демонстрантов. Инцидент произошел в районе Каменной Горки. Очевидцы также сообщали о задержаниях протестующих.

"Радыё Свабода" опубликовало соответствующее видео. На нем слышны взрывы и виден дым, как от светошумовых гранат.

Как писало РБК-Украина, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Минске. Такое заявление он сделал на фоне организации импровизированных мемориалов погибшим Александру Тарайковскому и Роману Бондаренко.

Так, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили из так называемой "Площади Перемен".