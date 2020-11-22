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Протесты в Минске: силовики задержали почти 40 участников

Новина українською → Минск, Воскресенье 22 ноября 2020 14:16
Протесты в Минске: силовики задержали почти 40 участников Фото: силовики в Минске (tyt.by)
Автор: Юлия Струк

В ходе протестов в столице Беларуси Минске силовики задержали почти 40 участников. Также задержания произошли в Новополоцке и Заславле.

Об этом свидетельствует информация правозащитного центра "Вясна".

Отмечается, что задержания прошли в основном в Минске. Изначально задержали 40 граждан, но двух человек уже отпустили.

В Новополоцке и Заславле задержали по одному протестующему.

Напомним, в ходе протестов в Минске силовики применили спецсредства против демонстрантов. Инцидент произошел в районе Каменной Горки. Очевидцы также сообщали о задержаниях протестующих.

"Радыё Свабода" опубликовало соответствующее видео. На нем слышны взрывы и виден дым, как от светошумовых гранат.

Как писало РБК-Украина, ранее непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Минске. Такое заявление он сделал на фоне организации импровизированных мемориалов погибшим Александру Тарайковскому и Роману Бондаренко.

Так, вечером 12 ноября в Минске умер Роман Бондаренко, которого накануне неизвестные люди в масках похитили из так называемой "Площади Перемен".

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