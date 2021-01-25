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Прем'єр Італії може піти у відставку, - ЗМІ

Новость на русском → Рим, Понеділок 25 січня 2021 10:51
Прем'єр Італії може піти у відставку, - ЗМІ Фото: Джузеппе Конте (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте може оголосити про відставку. Він хоче сформувати новий уряд, який зможе покладатися на широку більшість.

Про це повідомляє італійське видання La Repubblica.

Конте потрібна підтримка уряду для підтримки його антикоронавірусних заходів.

"Моя мета - знайти угоду, яке надає ясну політичну перспективу уряду до кінця терміну", - заявив Конте.

Минулого тижня Сенат Італії підтримав вотум довіри до уряду прем'єр-міністра країни Джузеппе Конте, зберігши його посаду.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, який очолює невелику партію Viva Italia, заявив про відставку двох своїх міністрів з уряду. Фактично він залишив керівну коаліцію без більшості в парламенті.

Раніше повідомлялось, що з 24 грудня в Італії діє загальнонаціональний карантин. У країні закриті бари, ресторани та магазини (крім продуктових).

Крім того, 2 січня стало відомо, що Італія на кілька тижнів відклала відкриття гірськолижних курортів на прохання регіонів.

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