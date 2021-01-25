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Премьер Италии может уйти в отставку, - СМИ

Новина українською → Рим, Понедельник 25 января 2021 10:51
Премьер Италии может уйти в отставку, - СМИ Фото: Джузеппе Конте (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте может объявить об отставке. Он хочет сформировать новое правительство, которое сможет полагаться на широкое большинство.

Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Конте нужна поддержка правительства для поддержки его антикоронавирусных мер.

"Моя цель - найти соглашение, которое предоставляет ясную политическую перспективу правительства до конца срока", - заявил Конте.

На прошлой неделе Сенат Италии поддержал вотум доверия правительству премьер-министра страны Джузеппе Конте, сохранив его должность.

Напомним, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци, который возглавляет небольшую партию Viva Italia, заявил об отставке двух своих министров из правительства. Фактически он оставил руководящую коалицию без большинства в парламенте.

Ранее сообщалось, что с 24 декабря в Италии действует общенациональный карантин. В стране закрыты бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).

Кроме того, 2 января стало известно, что Италия на несколько недель отложила открытие горнолыжных курортов по просьбе регионов.

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