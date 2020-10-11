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Правозахисники встановили понад 100 затриманих сьогодні у Білорусі

Новость на русском → Білорусь, Неділя 11 жовтня 2020 17:16
Правозахисники встановили понад 100 затриманих сьогодні у Білорусі Фото: протести у Мінську (tut.by)
Автор: Дмитро Левицький

Правозахисники встановили особу понад 100 людей, яких сьогодні затримали під час протестів у Білорусі. Кількість затриманих продовжує зростати, оскільки акції протесту тривають.

Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

Станом на 17:00 правозахисникам було відомо про затримання силовиками 105 осіб у Мінську, Бресті, Гродно, Гомелі, Жлобині, Молодечному, Вітебську та Могилеві. Декого вже відпустили.

Зазначимо, що серед затриманих декілька десятків представників ЗМІ. Сьогодні силовики "велику увагу" приділяли саме журналістам, які висвітлюють акції в містах Білорусі. Затримували навіть представників російських ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі знову проходять масові акції протесту проти режиму невизнаного президента Олександра Лукашенка. Білоруси протестують у Мінську та інших містах країни.

У Мінську для розгону протестувальників силовики застосували сльозогінний газ та світлошумові гранати.

Пізніше демонстрантів у білоруській столиці почали розганяти за допомогою водометів.

Крім того, очевидці повідомляють, що у Мінську чутні постріли та сильні вибухи.

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