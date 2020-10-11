Правозащитники установили более 100 задержанных сегодня в Беларуси

Правозащитники установили личность более 100 человек, которых сегодня задержали во время протестов в Беларуси. Число задержанных продолжает расти, поскольку акции протеста продолжаются.

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

По состоянию на 17:00 правозащитникам было известно о задержании силовиками 105 человек в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле, Жлобине, Молодечном, Витебске и Могилеве. Некоторых уже отпустили.

Отметим, что среди задержанных несколько десятков представителей СМИ. Сегодня силовики "большое внимание" уделяли именно журналистам, которые освещают акции в городах Беларуси. Задерживали даже представителей российских СМИ.

Минск. Для разгона демонстрантов неизвестные в балаклавах и ОМОН предположительно применили светошумовые гранаты pic.twitter.com/wxd0VndtCz — TUT.BY (@tutby) October 11, 2020

Напомним, сегодня в Белоруссии снова проходят массовые акции протеста против режима непризнанного президента Александра Лукашенко. Белорусы протестуют в Минске и других городах страны.

В Минске для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Позже демонстрантов в белорусской столице начали разгонять с помощью водометов.

Кроме того, очевидцы сообщают, что в Минске слышны выстрелы и сильные взрывы.