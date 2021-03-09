Якщо дозволить епідситуація: Греція планує з середини травня відкритися для туристів

Уряд Греції готується до літнього туристичного сезону. Тому якщо епідемічна ситуація з коронавірусом в країні дозволить, країна відкриється з 14 травня.

"Греція має намір почати свій життєво важливий літній сезон до середини травня", - заявив Теохаріс.

Він зазначив, що в Греції можна буде потрапити за умови наявності негативного тесту на коронавірус або людина повністю вакцинувалася від COVID-19.

"В Греції будуть вітатися туристи, які перед поїздкою або будуть вакциновані, або у них будуть антитіла, або негативний тест на коронавірус. Всі туристи будуть проходити вибіркову перевірку", - додав міністр.