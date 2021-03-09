Если позволит эпидситуация: Греция планирует с середины мая открыться для туристов

Правительство Греции готовится к летнему туристическому сезону. Поэтому если эпидемическая ситуация с коронавирусом в стране позволит, страна откроется с 14 мая.

"Греция намерена начать свой жизненно важный летний сезон к середине мая", - заявил Теохарис.

Он отметил, что в Грецию можно будет попасть при условии наличия отрицательного теста на коронавирус или человек полностью вакцинировался от COVID-19.

"В Греции будут приветствоваться туристы, которые перед поездкой будут либо вакцинированы, либо у них будут антитела, либо отрицательный тест на коронавирус. Все туристы будут проходить выборочную проверку", - добавил министр.