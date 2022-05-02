Посли ЄС отримають проект санкцій проти РФ вже завтра. Нафтове ембарго досі під питанням

Представники країн-членів Європейського Союзу вже 3 травня можуть отримати для ознайомлення 6-й пакет антиросійських санкцій. Щодо запровадження нафтового ембарго надходять суперечливі вісті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Новий пакет санкцій проти РФ Єврокомісія може запропонувати для обговорення послам країн-членів Євросоюзу вже у вівторок, 3 травня. Запровадити ж обмеження повинні до 9 травня.

Нові обмеження передбачатимуть персональні санкції та ускладнення діяльності фінансових установ, наприклад, "Сбербанку". Окрім того, 6-й пакет санкцій повинен включати поетапне ембарго на нафту з РФ. Його запровадять кількома раундами до кінця 2022 року.

Угорщина та Словаччина потраплять у категорію винятків. Через високий рівень залежності від російської нафти та труднощі з пошуком альтернатив для них запровадять окремий перехідний період. Ці поступки дозволять ЄС уникнути вето.

Напередодні німецький телеканал ZDF повідомив про те, що в Євросоюзі не залишилося держав, що виступають проти ембарго на російську нафту. Але вранці речник уряду Угорщини Золтан Ковач заперечив зняття Будапештом вето на запровадження обмежень на купівлю нафти з РФ.