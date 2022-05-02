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Послы ЕС получат проект санкций против РФ уже завтра. Нефтяное эмбарго все еще под вопросом

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Брюссель, Понедельник 02 мая 2022 18:59
Послы ЕС получат проект санкций против РФ уже завтра. Нефтяное эмбарго все еще под вопросом Фото: Россия в шаге от 6-го пакета санкций (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Представители стран-членов Европейского Союза уже 3 мая могут получить для ознакомления 6-й пакет антироссийских санкций. По введению нефтяного эмбарго поступают противоречивые вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Новый пакет санкций против РФ Еврокомиссия может предложить обсудить послам стран-членов Евросоюза уже во вторник, 3 мая. Ввести же ограничения должны до 9 мая.

Новые ограничения будут предусматривать персональные санкции и усложнения деятельности финансовых учреждений, например "Сбербанка". Кроме того, 6-й пакет санкций должен включать в себя поэтапное эмбарго на нефть из РФ. Его введут несколькими раундами до конца 2022 года.

Венгрия и Словакия попадут в категорию исключений. Из-за высокого уровня зависимости от российской нефти и трудностей в поиске альтернатив для них введут отдельный переходный период. Эти уступки позволят ЕС избежать вето.

Накануне немецкий телеканал ZDF сообщил о том, что в Евросоюзе не осталось государств, выступающих против эмбарго на российскую нефть. Однако утром спикер правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг снятие Будапештом вето на введение ограничений на покупку нефти из РФ.

Напомним, что Польша решила помочь Германии избавиться от зависимости от нефти из РФ.

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