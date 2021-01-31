У понеділок Байден вперше виступить з промовою про зовнішньополітичний курс США

У понеділок, 1 лютого, президент США Джо Байден представить бачення зовнішньополітичного курсу країни. Він також може підписати перші укази, спрямовані на здійснення заявленої стратегії.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, метою стратегії нової адміністрації Білого дому стане "відновлення місця Америки у світі".

Промова в Держдепартаменті США стане для Байдена першим публічним виступом на посаді президента щодо зовнішньої політики США.

Раніше стало відомо, що адміністрація нового президента США Джо Байдена планує переглянути відносини між Вашингтоном і Пекіном. Зокрема, планується перегляд першої фази торговельної угоди між США і Китаєм, яку підписав попередній президент Дональд Трамп. Також Сполучені Штати мають намір зміцнити обмеження, введені в рамках ядерної угоди з Іраном. Також Вашингтон планує продовжити термін їх дії.

Як писало РБК-Україна, Джо Байден поки не буде приймати рішення щодо санкцій проти Російської Федерації. Він чекає закінчення результатів розгляду обставин отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.