ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В понедельник Байден впервые выступит с речью о внешнеполитическом курсе США

Новина українською → США, Воскресенье 31 января 2021 03:18
В понедельник Байден впервые выступит с речью о внешнеполитическом курсе США Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Даша Харченко

В понедельник, 1 февраля, президент США Джо Байден представит видение внешнеполитического курса страны. Он также может подписать первые указы, направленные на осуществление заявленной стратегии.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По словам собеседников телеканала, целью стратегии новой администрации Белого дома станет "восстановление места Америки в мире".

Речь в Госдепартаменте США станет для Байдена первым публичным выступлением на посту президента относительного внешней политики США.

Ранее стало известно, что администрация нового президента США Джо Байдена планирует пересмотреть отношения между Вашингтоном и Пекином. В частности, планируется пересмотр первой фазы торговой сделки между США и Китаем, которую подписал предыдущий президент Дональд Трамп. Также Соединенные Штаты намерены укрепить ограничения, введенные в рамках ядерной сделки с Ираном. Также Вашингтон планирует продлить срок их действия.

Как писало РБК-Украина, Джо Байден пока не будет принимать решения относительно санкций против Российской Федерации. Он ожидает окончания результатов рассмотрения обстоятельств отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Санкции за Крым: посол США в России исключил возможность ослабления мер
Роман Тверденкоредактор ленты новостей Санкции за Крым: посол США в России исключил возможность ослабления мер
DAILY
Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Вирус радикализма. Кто протестует против карантина в Европе