Помпео спростував причетність Росії до витоку даних про сина Байдена

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що Російська Федерація не має відношення до публікацій у ЗМІ компромату Хантера Байдена, сина кандидата в президенти США Джо Байдена. Мова йде про листування.

Про це Помпео повідомив під час прес-конференції.

"Я бачив заяву директора національної розвідки Реткліффа, і у мене є всі підстави вважати, що він зрозумів це вірно", - заявив він.

Нагадаємо, в статті New York Post від 14 жовтня стверджувалося, що Хантер Байден, син Джо Байдена, знайомив свого батька, тоді ще обіймав посаду віце-президента США, з бізнесменами з України - зокрема, з Вадимом Пожарським.

Стаття ґрунтувалася на копіях електронних листів, нібито отриманих з залишеного Джо Байденом ноутбука. У статті називалися два джерела, обидва з яких раніше працювали з нинішнім президентом США Дональдом Трампом - його колишній радник Стів Бэннон і колишній адвокат Руді Джуліані.

Раніше понад 50 колишніх високопоставлених співробітників розвідки США заявили, що Росія стоїть за публікацією листувань Хантера Байдена в ЗМІ.