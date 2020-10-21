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Помпео опроверг причастность России к утечке данных о сыне Байдена

Новина українською → Вашингтон, Среда 21 октября 2020 20:31
Помпео опроверг причастность России к утечке данных о сыне Байдена Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Российская Федерация не имеет отношения к публикациям в СМИ компромата Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена. Речь идет о переписках.

Об этом Помпео сообщил во время пресс-конференции.

"Я видел заявление директора национальной разведки Рэтклиффа, и у меня есть все основания считать, что он понял это верно", - заявил он.

Напомним, в статье New York Post от 14 октября утверждалось, что Хантер Байден, сын Джо Байдена, знакомил своего отца, тогда еще занимавшего пост вице-президента США, с бизнесменами из Украины - в частности, с Вадимом Пожарским.

Статья основывалась на копиях электронных писем, якобы полученных с оставленного Джо Байденом ноутбука. В статье назывались два источника, оба из которых ранее работали с нынешним президентом США Дональдом Трампом - его бывший советник Стив Бэннон и бывший адвокат Руди Джулиани.

Ранее более 50 бывших высокопоставленных сотрудников разведки США заявили, что Россия стоит за публикацией переписок Хантера Байдена в СМИ.

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