У Польщі заявили про небезпеку розпаду Європи через новий бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про небезпеку розпаду Європи через новий механізм розподілу бюджету Європейського союзу. Тому Польща та Угорщина продовжать ветувати бюджет ЄС на 2021 рік.

Про це йшлося на сьогоднішній спільній прес-конференції Моравецького та глави угорського уряду Віктора Орбана у Будапешті, передає "Укрінформ".

"Сьогодні ми стоїмо перед новим викликом - зовсім новим механізмом, який ... є політично вмотивованим рішенням і може призвести до розділення, а можливо, і до розпаду ЄС", - заявив польський прем'єр.

Новий механізм розподілу бюджету ЄС, на думку Моравецького, є політично мотивованим та порушує верховенство права.

"Це дуже небезпечно для єдності усієї Європи. Це - погане рішення, яке загрожує розпадом Європи", - зазначив він.

Моравецький додав, що Польща та Угорщина не хочуть, щоб ЄС зійшов зі свого курсу, який полягає втому, що 27 країн мають 27 різних правових норм та традицій.

"Ми не вагатимемося застосувати вето - не лише для добра Угорщини та Польщі, а й всього ЄС", - наголосив прем'єр Польщі.

Зазначимо, Польща та Угорщина заблокували ухвалення бюджету ЄС на 2021 рік. Країни виступають проти нового механізму розподілення європейського бюджету між країнами-учасницями.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан погрожував керівництву ЄС ветуванням бюджету ще на початку листопада. У листі до керівництва союзу він виклав свою позицію.