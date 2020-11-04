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У Польщі вводять суворі обмеження через пандемію

Автор: РБК-Україна

У Польщі у зв'язку зі зростанням випадків зараження коронавірусом вводять ряд нових карантинних обмежень. Вони набудуть чинності 7 листопада і будуть діяти як мінімум до 29 листопада.

Про це заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький, передає телеканал TVN24.

Так, з суботи повністю закриються театри, кінотеатри, музеї, художні галереї, громадські та музичні центри. Також будуть введені обмеження на перебування людей в церквах і магазинах.

Номери в готелях стануть доступні тільки для гостей, які перебувають у відрядженні.

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З понеділка, 9 листопада, учні всіх класів шкіл перейдуть на дистанційне навчання. Раніше дистанційно навчалися учні 4-8 класів і середніх шкіл.

Прем'єр також заявив, що якщо число інфікованих перевищить 70-75 випадків на 100 тисяч населення, то в Польщі буде запроваджено національний карантин і заборона на поїздки.

Нагадаємо, в Польщі шість великих державних компаній створять польові шпиталі для хворих коронавірусом.

Крім того, по всій Польщі з 24 жовтня почали діяти ряд карантинних обмежень.

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