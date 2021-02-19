У Польщі розповіли, коли можуть поставити Україні вакцину від COVID-19

Польща перепродасть Україні і ще кільком країнам поза ЄС в цілому 4 млн доз вакцини AstraZeneca. Однак це станеться, коли виробники перестануть затримувати постачання чергових партій в саму Польщу.

Він повідомив, що Польща купила у AstraZeneca 20 млн доз вакцини, з яких 16 млн передбачено в національній програмі щеплень населення країни, а 4 млн. - для перепродажу третім країнам, зокрема Україні, Грузії та Албанії. Виробник цієї вакцини раніше декларував, що всі 20 млн доз будуть поставлені в Польщу у першому півріччі.

"Ще не визначено конкретний термін перепродажу цих доз. Були сподівання, що це відбудеться у квітні. Ми будемо приймати рішення після отримання графіка постачання на другий квартал від усіх виробників, зокрема, від компаній Johnson&Johnson i CureVac ", - заявив Мілковскій.

Мілковський також повідомив, що зараз йде робота над отриманням формальної згоди ЄС на перепродаж вакцини AstraZeneсa. Угода буде тристоронньою - між виробником, ЄС і третьою країною.