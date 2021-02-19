В Польше рассказали, когда могут поставить Украине вакцину от COVID-19

Польша перепродаст Украине и еще нескольким странам вне ЕС в целом 4 млн доз вакцины AstraZeneca. Однако это произойдет, когда производители перестанут задерживать поставки очередных партий в саму Польшу.

Он сообщил, что Польша купила у AstraZeneca 20 млн доз вакцины, из которых 16 млн предусмотрено в национальной программе прививок населения страны, а 4 млн - для перепродажи третьим странам, в частности Украине, Грузии и Албании. Производитель этой вакцины ранее декларировал, что все 20 млн доз будут поставлены в Польшу в первом полугодии.

"Еще не определен конкретный срок перепродажи этих доз. Были ожидания, что это произойдет в апреле. Мы будем принимать решение после получения графика поставки на второй квартал от всех производителей, в частности от компаний Johnson&Johnson i CureVac ", - заявил Милковский.

Милковский также сообщил, что сейчас идет работа над получением формального согласия ЕС на перепродажу вакцины AstraZeneсa. Соглашение будет трехсторонним - между производителем, ЕС и третьей страной.