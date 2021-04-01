Польща спростить працевлаштування українців

Уряд Польщі зараз розробляє документ імміграційної політики. Він буде містити пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у Польщі.

Про це заявив міністр розвитку, праці і технологій Польщі Ярослав Говін , передає RMF24.

" Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше співробітників" , - заявив він.

Міністр зазначив, що в рамках "Нового курсу" також запропонує податковий механізм, який буде стимулювати людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.