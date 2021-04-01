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Польща спростить працевлаштування українців

Новость на русском → Варшава, Четвер 01 квітня 2021 14:53
Польща спростить працевлаштування українців Фото: Ярослав Говін (flickr.com/drabikpany/)
Автор: РБК-Україна

Уряд Польщі зараз розробляє документ імміграційної політики. Він буде містити пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців у Польщі.

Про це заявив міністр розвитку, праці і технологій Польщі Ярослав Говін, передає RMF24.

"Якщо ми хочемо якомога швидше повернутися на шлях динамічного економічного розвитку, нам, безсумнівно, знадобиться більше співробітників", - заявив він.

Міністр зазначив, що в рамках "Нового курсу" також запропонує податковий механізм, який буде стимулювати людей, які вже досягли пенсійного віку, продовжувати працювати.

"Ми також завершуємо підготовку документа в міністерстві, який буде формою продуманої міграційної політики. Він буде включати пакет інструментів, що полегшують працевлаштування іноземців в галузях, в яких явно не вистачає польської праці", - повідомив міністр.

Нагадаємо, минулого року Польща спростила працевлаштування для лікарів, медсестер і медичних рятувальників з країн з-за меж ЄС.

Відзначимо, за різними оцінками в Польщі працюють від 900 тисяч до 1,5 мільйона українських працівників.

За даними Міністерства соціальної політики України, на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн українців, а в окремі періоди - від 7 до 9 млн осіб.

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