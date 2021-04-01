Польша упростит трудоустройство украинцев
Правительство Польши сейчас разрабатывает документ по иммиграционной политике. Он будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше.
Об этом заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает RMF24.
"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников", - заявил он.
Министр отметил, что в рамках "Нового курса" также предложит налоговый механизм, который будет стимулировать людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.
"Мы также завершаем подготовку документа в министерстве, который будет формой продуманной миграционной политики. Он будет включать пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в отраслях, в которых явно не хватает польского труда", - сообщил министр.
Напомним, в прошлом году Польша упростила трудоустройство для врачей, медсестер и медицинских спасателей из стран из-за пределов ЕС.
Отметим, по разным оценкам в Польше трудятся от 900 тысяч до 1,5 миллиона украинских работников.
По данным Министерства социальной политики Украины, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн украинцев, а в отдельные периоды - от 7 до 9 млн человек.