Польша упростит трудоустройство украинцев

Правительство Польши сейчас разрабатывает документ по иммиграционной политике. Он будет включать в себя пакет инструментов, облегчающих трудоустройство иностранцев в Польше.

Об этом заявил министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин , передает RMF24.

" Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников" , - заявил он.

Министр отметил, что в рамках "Нового курса" также предложит налоговый механизм, который будет стимулировать людей, уже достигших пенсионного возраста, продолжать работать.