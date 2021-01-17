Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини. Корпорації розробили план, який дозволить наростити виробничі потужності в Європі.

Про це йдеться в заяві на сайті BioNTech.

В їх заяві пояснюється, що компанії зможуть повернутися до початкового плану поставок в ЄС, починаючи з 25 січня. Вони збільшать обсяги поставок з 15 лютого.

Таким чином, затримки у постачанні вакцини торкнеться тільки періоду до 25 січня, пояснюють ЗМІ.

Раніше на цьому тижні в Pfizer попередили, що, ймовірно, не зможуть поставляти обумовлений кількість доз вакцини для ЄС протягом трьох-чотирьох тижнів. Компанія пояснювала це необхідністю взяти паузу, щоб збільшити виробничі потужності на одному зі своїх заводів.

Такі плани викликали тривогу в ЄС, де проходить кампанія з вакцинації населення від COVID-19, причому на даному етапі застосовується в основному, як раз вакцина від Pfizer і BioNTech.