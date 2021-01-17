ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини

Новость на русском → Лондон, Неділя 17 січня 2021 02:59
Pfizer і BioNTech знайшли спосіб скоротити затримки поставок вакцини Фото: вакцина (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Компанії Pfizer і BioNTech заявили, що знайшли спосіб значно скоротити затримки поставок вакцини. Корпорації розробили план, який дозволить наростити виробничі потужності в Європі.

Про це йдеться в заяві на сайті BioNTech.

В їх заяві пояснюється, що компанії зможуть повернутися до початкового плану поставок в ЄС, починаючи з 25 січня. Вони збільшать обсяги поставок з 15 лютого.

Таким чином, затримки у постачанні вакцини торкнеться тільки періоду до 25 січня, пояснюють ЗМІ.

Раніше на цьому тижні в Pfizer попередили, що, ймовірно, не зможуть поставляти обумовлений кількість доз вакцини для ЄС протягом трьох-чотирьох тижнів. Компанія пояснювала це необхідністю взяти паузу, щоб збільшити виробничі потужності на одному зі своїх заводів.

Такі плани викликали тривогу в ЄС, де проходить кампанія з вакцинації населення від COVID-19, причому на даному етапі застосовується в основному, як раз вакцина від Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, напередодні Норвезьке агентство з лікарських засобів повідомило про 13 випадках смерті серед вакцинованих від коронавіруса. Всі вони отримали щеплення вакциною Pfizer і BioNTech.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина Коронавірус
NEWS
Старт COVID-вакцинації запланований на середину лютого. Щеплення отримають 367 тисяч осіб
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Старт COVID-вакцинації запланований на середину лютого. Щеплення отримають 367 тисяч осіб
DAILY
Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19