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Pfizer и BioNTech нашли способ сократить задержки поставок вакцины

Новина українською → Лондон, Воскресенье 17 января 2021 02:59
Pfizer и BioNTech нашли способ сократить задержки поставок вакцины Фото: вакцина (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Компании Pfizer и BioNTech заявили, что нашли способ значительно сократить задержки поставок вакцины. Корпорации разработали план, который позволит нарастить производственные мощности в Европе.

Об этом говорится в заявлении на сайте BioNTech.

В их заявлении поясняется, что компании смогут вернуться к первоначальному плану поставок в ЕС, начиная с 25 января. Они увеличат объемы поставок с 15 февраля.

Таким образом задержка в поставках вакцины коснется только периода до 25 января, поясняют СМИ.

Ранее на этой неделе в Pfizer предупредили, что, вероятно, не смогут поставлять оговоренное количество доз вакцины для ЕС в течение трех-четырех недель. Компания объясняла это необходимостью взять паузу, чтобы увеличить производственные мощности на одном из своих заводов.

Такие планы вызвали тревогу в ЕС, где проходит кампания по вакцинации населения от COVID-19, причем на данном этапе применяется в основном, как раз вакцина от Pfizer и BioNTech.

Напомним, накануне Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о 13 случаях смерти среди вакцинированных от коронавируса. Все они получили прививку вакциной Pfizer и BioNTech.

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