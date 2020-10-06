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У парламенті Киргизії спростували призначення нового прем'єра

Автор: Артур Родивилов

Новий спікер парламенту Киргизії Миктибек Абдилдаєв заявив, що опозиціонера Садира Жапарова ще не призначили главою уряду. Парламент лише представив його кандидатуру на цю посаду.

Про це повідомляє агентство 24.kg.

Відповідно до конституції Киргизії, колишній опозиціонер має представити програму і склад кабінету міністрів.

Лише після цього парламент зможе схвалити його кандидатуру.

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"Іншими словами, ми схвалили тільки кандидатуру, а повноцінне призначення буде під час загального засідання", - пояснив Абдилдаєв.

Раніше стало відомо, що звільнений з колонії Жапаров призначений на посаду прем'єр-міністра Киргизії. Колишній глава уряду Кубатбек Боронов подав у відставку на тлі протестів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі протестів у Киргизії у відставку пішли мер Бішкека, голови Іссик-Кульської, Наринської і Таласької областей та інші чиновники.

Посольство України в Киргизії рекомендує українцям в цій країні у зв'язку з загостренням ситуації проявити пильність та обережність.

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