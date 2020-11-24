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Парламент Литви затвердив Шимоніте на пост прем'єр-міністра

Новость на русском → Вільнюс, Вівторок 24 листопада 2020 13:06
Парламент Литви затвердив Шимоніте на пост прем'єр-міністра Фото: Інгрід Шимоніте (flickr)
Автор: Анастасия Рокитна

Парламент Литви у вівторок, 24 листопада, затвердив кандидатуру Інгріди Шимоніте на посаду прем'єр-міністра. За неї проголосували 62 депутати.

Про це повідомляє Delfi.

Шимоніте підтримали всі, які брали участь у засіданні, консерватори і члени фракції Партії свободи, а також п'ять представників Змішаної групи членів Сейму: Вітаутас Бакас, Зігмантас Бальчитіс, Альгірдас Буткявічюс, Домас Гришкявичюс і Андрюс Паленіс.

Шимоніте була міністром фінансів у попередньому уряді Національного союзу.

Зазначимо, в новому уряді в Литві може зайняти посаду міністра закордонних справ Габриелюс Ландсбергіс. Він є лідером консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" і колишнім депутатом Європарламенту.

Ландсбергіс засуджує російську агресію в Україні і підтримує санкції проти Російської Федерації.

Нагадаємо, у другому турі виборів литовського Сейму перемогла опозиційна консервативна партія "Союз вітчизни - Литовські християнські демократи".

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