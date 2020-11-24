Парламент Литвы утвердил Шимоните на пост премьер-министра

Парламент Литвы во вторник, 24 ноября, утвердил кандидатуру Ингриды Шимоните на пост премьер-министра. За нее проголосовали 62 депутата.

Об этом сообщает Delfi.

Шимоните поддержали все участвовавшие в заседании консерваторы и члены фракции Партии свободы, а также пять представителей Смешанной группы членов Сейма: Витаутас Бакас, Зигмантас Бальчитис, Альгирдас Буткявичюс, Домас Гришкявичюс и Андрюс Паленис.

Шимоните была министром финансов в предыдущем правительстве Национального союза.

Отметим, в новом правительстве в Литве может занять должность министра иностранных дел Габриелюс Ландсбергис. Он является лидером консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" и бывшим депутатом Европарламента.

Ландсбергис осуждает российскую агрессию в Украине и поддерживает санкции против Российской Федерации.

Напомним, во втором туре выборов литовского Сейма победила оппозиционная консервативная партия "Союз отечества - Литовские христианские демократы".