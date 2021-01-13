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Папа Франциск вакцинувався від COVID

Новость на русском → Ватикан, Середа 13 січня 2021 17:16
Папа Франциск вакцинувався від COVID Фото: Папа Римський Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: РБК-Україна

У середу, 13 січня, Папа Римський Франциск вакцинувався від коронавірусу. Він був щеплений вакциною компанії Pfizer.

Про це повідомляє газета La Nacion з посиланням на джерела.

За даними видання, Франциск вакцинувався у спеціально кондиціонованому секторі атріуму залу Павла VI.

84-річний понтифік став одним з перших, кому зробили щеплення на території Ватикану.

Наголошується, що другу дозу вакцини від коронавірусу Тато Франциск отримає через три тижні.

Нагадаємо, раніше особистий лікар Папи Римського помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.

Раніше Папа Римський Франциск закликав усіх вакцинуватися від коронавірусу. Він підкреслив, що зробивши щеплення від коронавірусу людина не тільки захищає себе, але й життя оточуючих.

Крім того, Папа Франциск виступив із засудженням тих, хто літав у відпустку під час карантину. На його думку, ці люди не думали про інших у важкий час.

Раніше повідомлялося, що Ватикан готується до вакцинації від коронавірусу найближчим часом. Ватикан також придбав холодильник для зберігання вакцини.

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