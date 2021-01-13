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Папа Франциск вакцинировался от COVID

Новина українською → Ватикан, Среда 13 января 2021 17:16
Папа Франциск вакцинировался от COVID Фото: Папа Римский Франциск (flickr.com/catholicism)
Автор: РБК-Украина

В среду, 13 января, Папа Римский Франциск вакцинировался от коронавируса. Он был привит вакциной компании Pfizer.

Об этом сообщает газета La Nacion со ссылкой на источники.

По данным издания, Франциск вакцинировался в специально кондиционированном секторе атриума зала Павла VI.

84-летний понтифик стал одним из первых, кому сделали прививку на территории Ватикана.

Отмечается, что вторую дозу вакцины от коронавируса Папа Франциск получит через три недели.

Напомним, ранее личный врач Папы Римского умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Папа Римский Франциск призвал всех вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что сделав прививку от коронавируса человек не только защищает себя, но и жизнь окружающих.

Кроме того, Папа Франциск выступил с осуждением тех, кто летал в отпуск во время карантина. По его мнению, эти люди не думали о других в трудное время.

Ранее сообщалось, что Ватикан готовится к вакцинации от коронавируса в ближайшее время. Ватикан также приобрел холодильник для хранения вакцины.

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