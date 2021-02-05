Відносини Росії та ЄС опустилися до найнижчого рівня, - Боррель

Відносини Росії і Євросоюзу опустилися до найнижчого рівня за багато років на тлі ситуації з ув'язненням опозиціонера Олексія Навального. При цьому в Росії і ЄС залишаються сфери, в яких необхідно співпрацювати.

Про це в інтерв'ю РБК, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель.



Він назвав ситуацію "не дуже гарною", але відзначив необхідність співпраці в деяких сферах.

"Але спочатку ми повинні досягти кращого взаєморозуміння. Ми дуже сильно стурбовані внутрішньою ситуацією в Росії, включаючи політичні свободи, верховенство закону і права людини", - сказав він.

Боррель зазначив, що у Росії є зобов'язання відповідно до Європейської конвенції про права людини Ради Європи.

"І висловлювати думку з цих питань і чинити тиск, щоб ці зобов'язання були виконані, не є втручанням", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель приїде в Москву, щоб обговорити арешт Навального і російську агресію в Україні.

Нагадаємо, Росія вислала трьох дипломатів з представництв Швеції, Польщі та Німеччини за участь в масових акціях на підтримку опозиціонера Олексія Навального.