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Залишиться загрозою для Європи. У Польщі не вірять у "перетворення" РФ

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Вівторок 24 травня 2022 21:11
Залишиться загрозою для Європи. У Польщі не вірять у "перетворення" РФ Фото: Збігнєв Рау (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Навіть після припинення вогню на території України Росія залишиться загрозою миру на континенті. Таку думку міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау озвучив під час зустрічі з німецькою колегою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Очільник польського МЗС не вірить у миттєве перетворення Росії на мирну державу після припинення вогню в Україні. Дипломат визнав, що побоюється вторгнення російських військ до Польщі чи іншої країни східного флангу НАТО.

"Думка про те, що Росія зміниться негайно після узгодження режиму вогню, є мрією. Вона залишатиметься загрозою миру в Європі", – заявив Рау.

Заради європейської безпеки Польща та Німеччина, на думку міністра, зобов'язані докласти зусиль для "стратегічної поразки" РФ. Нею стане відновлення Україною контролю над всією визнаної світом території.

Раніше президент Зеленський назвав звільнення захоплених після 24 лютого територій умовою до відновлення перемовин із РФ. Фінальна угода, на його думку, повинна бути узгоджена двома президентами.

До слова, президент Польщі Дуда виключив успіх тиску Заходу на Київ задля поступок РФ.

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