В Огайо поліцейський убив темношкірого чоловіка, його відсторонили

У місті Колумбус у штаті Огайо, США, співробітник поліції застрелив темношкірого чоловіка, який був беззбройний. За фактом події почалося розслідування.

Про це повідомляє CNN.

Поліцейський Адам Кою прибув на місце події після дзвінка одного з сусідів, який поскаржився на шум від роботи двигуна автомобіля. Коли Кою прибув за адресою, він виявив, що вхід в один з гаражів відкритий. Звідти до нього вийшов темношкірий чоловік. Після цього Кою відбіг на кілька метрів і вистрілив. Від отриманого поранення чоловік помер.

За фактом події почалося розслідування, на час якого поліцейського відсторонили від посади.



Нагадаємо, масові демонстрації в США спалахнули 25 травня після смерті афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, якого затримала поліція. Так, під час протестів у Сіетлі (США) постраждав 21 поліцейський, 45 осіб затримали. Поліція заявила, що офіцери використовували нелетальну зброю в спробах розігнати тисячі демонстрантів.