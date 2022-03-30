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В офісах "Газпрому" в Німеччині провели обшуки, – Bloomberg

Фото: "Газпром" отримав проблеми із законом (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Антон Федорців

Німецькі підрозділи "Газпрому" потрапили в поле зору антимонопольних регуляторів Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Візит слідчих до офісів газового гіганта відбувся у рамках антимонопольного цінового розслідування. Представників ЄС цікавить роль "Газпрому" в завищенні цін на газ на континенті до рекордного рівня.

Антимонополісти працювали з документами, зокрема, в Gazprom Germania GmbH і Wingas GmbH. Ці дві компанії забезпечують 20% німецьких потреб у блакитному паливі. Рейд провели на фоні посилення розслідування щодо поведінки "Газпрому" під час нещодавньої енергетичної кризи. Російський гігант міг сприяти стрибку цін.

Наразі регулятор відмовився прокоментувати обшуки. Натомість представники двох німецьких підрозділів "Газпрому" послалися на заборону публічно обговорювати дії або візити регуляторних органів.

Нагадаємо, що австрійський уряд відмовив Росії в оплаті рублями за газовими контрактами.

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