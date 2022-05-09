Жодної причини непокоїтися. Влада Молдови оцінила ризик бойових дій на своїй території

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця на прес-конференції з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішом назвала ризик воєнних дій на території республіки мінімальним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker .

Очільниця уряду запевнила, що молдовська влада докладає всіх зусиль для ліквідації напруги. За словами Гаврилиці, використовуються різні дипломатичні формати.

"Ми вже кілька разів спростовували новини про можливу мобілізацію. Поки в нас немає жодної причини для занепокоєння і для того, щоб вдатися до такого заходу", – заявила прем'єр-міністерка.

Генсек ООН прибув до Кишинева 9 травня. Попередньо Гутерріш повинен був зустрітися з президенткою Майєю Санду, але перемовини зірвалися через її проблеми зі здоров'ям. Зрештою, генеральний секретар зустрівся з Гаврилицею.