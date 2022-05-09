Жодної причини непокоїтися. Влада Молдови оцінила ризик бойових дій на своїй території
Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця на прес-конференції з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішом назвала ризик воєнних дій на території республіки мінімальним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Очільниця уряду запевнила, що молдовська влада докладає всіх зусиль для ліквідації напруги. За словами Гаврилиці, використовуються різні дипломатичні формати.
"Ми вже кілька разів спростовували новини про можливу мобілізацію. Поки в нас немає жодної причини для занепокоєння і для того, щоб вдатися до такого заходу", – заявила прем'єр-міністерка.
Генсек ООН прибув до Кишинева 9 травня. Попередньо Гутерріш повинен був зустрітися з президенткою Майєю Санду, але перемовини зірвалися через її проблеми зі здоров'ям. Зрештою, генеральний секретар зустрівся з Гаврилицею.
До слова, президентка Молдови Санду не помітила прямих загроз безпеці країни.
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