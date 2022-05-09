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Ни одной причины беспокоиться. Власти Молдовы оценили риск боевых действий на своей территории

Новина українською →
Кишинев, Понедельник 09 мая 2022 20:51
Ни одной причины беспокоиться. Власти Молдовы оценили риск боевых действий на своей территории Фото: Наталья Гаврилица (facebook.com/NataliaGavrilitaPM)
Автор: Антон Федорцив

Риск военных действий на территории Молдовы является минимальным. С таким заявлением выступила сегодня премьер-министр страны Наталия Гаврилица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Глава правительства на совместной с генсеком ООН Гутерришем пресс-конференции заверила, что молдовские власти прилагают все усилия для ликвидации напряжения. По словам Гаврилицы, используются разные дипломатические форматы.

"Мы уже несколько раз опровергали новости о возможной мобилизации. Пока у нас нет ни одной причины для беспокойства и для того, чтобы прибегнуть к такой мере", – заявила премьер-министр.

Генсек ООН прибыл в Кишинев 9 мая. Предварительно Гутерриш должен был встретиться с президентом Майей Санду, но переговоры сорвались из-за ее проблем со здоровьем. В конце концов генеральный секретарь встретился с Гаврилицей.

Ранее The Times со ссылкой на источники в украинской разведке писало, что Россия уже разработала четкий план вторжения на территорию Молдовы. Главная угроза республике якобы кроется в непризнанном Приднестровье.

К слову, президент Молдовы Санду не заметила прямых угроз безопасности страны.

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