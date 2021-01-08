RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Один з затриманих за штурм Капітолію може бути росіянином, - WP

Автор: Дмитро Левицький

Серед причетних до нещодавніх заворушень у Вашингтоні можуть бути росіяни. Одному з затриманих під час штурму Капітолія прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа на суді знадобився перекладач з російської мови.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Сьогодні, за даними видання, перед Верховним судом округу Колумбія постали 40 обвинувачених в незаконному проникненні в Капітолій.

Один із затриманих, як пише газета, виявився російськомовним і на засіданні суду заперечував скоєння злочину.

"Я не знаю, про яке незаконне вторгнення ви говорите", - заявив він.

Інші дані про що російськомовного затриманого в виданні не надали.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення та проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолія. В результаті заворушень загинули 5 людей.

Крім того, Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук учасників заворушень біля Капітолію. За інформацію про причетних до встановлення бомб на території Капітолія обіцяють 50 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкибеспорядкикапитолий