Один з затриманих за штурм Капітолію може бути росіянином, - WP

Серед причетних до нещодавніх заворушень у Вашингтоні можуть бути росіяни. Одному з затриманих під час штурму Капітолія прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа на суді знадобився перекладач з російської мови.
Про це повідомило видання The Washington Post.
Сьогодні, за даними видання, перед Верховним судом округу Колумбія постали 40 обвинувачених в незаконному проникненні в Капітолій.
Один із затриманих, як пише газета, виявився російськомовним і на засіданні суду заперечував скоєння злочину.
"Я не знаю, про яке незаконне вторгнення ви говорите", - заявив він.
Інші дані про що російськомовного затриманого в виданні не надали.
Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення та проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолія. В результаті заворушень загинули 5 людей.
Крім того, Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук учасників заворушень біля Капітолію. За інформацію про причетних до встановлення бомб на території Капітолія обіцяють 50 тисяч доларів.