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Один з затриманих за штурм Капітолію може бути росіянином, - WP

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 08 січня 2021 22:16
Один з затриманих за штурм Капітолію може бути росіянином, - WP Фото: протестувальники у Капітолії (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Серед причетних до нещодавніх заворушень у Вашингтоні можуть бути росіяни. Одному з затриманих під час штурму Капітолія прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа на суді знадобився перекладач з російської мови.

Про це повідомило видання The Washington Post.

Сьогодні, за даними видання, перед Верховним судом округу Колумбія постали 40 обвинувачених в незаконному проникненні в Капітолій.

Один із затриманих, як пише газета, виявився російськомовним і на засіданні суду заперечував скоєння злочину.

"Я не знаю, про яке незаконне вторгнення ви говорите", - заявив він.

Інші дані про що російськомовного затриманого в виданні не надали.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолія, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення та проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолія. В результаті заворушень загинули 5 людей.

Крім того, Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук учасників заворушень біля Капітолію. За інформацію про причетних до встановлення бомб на території Капітолія обіцяють 50 тисяч доларів.

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